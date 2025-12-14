Adana'da evin camlarına taş atıp kaçtı: O anlar kamerada

Adana'da bir şahsın evlerin camlarını taşlayarak kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Y. (29), çevreden topladığı taşlarla yakın bir sokakta bulunan Mustafa B.'ye (57) ait evin önüne gitti. Aralarında herhangi bir husumet bulunmadığı belirtilen Muhammet Y., evin pencere camlarına art arda taş atarak camları kırdı.

Gürültüyü fark eden ev sahibi Mustafa B., pencereye çıkarak duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine Muhammet Y.'nin, Mustafa B.'ye de taş atmaya çalıştığı ve ardından olay yerinden kaçtığı öne sürüldü. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mahalle sakinleri, Muhammet Y.'nin son bir hafta içerisinde farklı sokaklarda bulunan çeşitli evlerin camlarını taşlayarak kırdığını iddia etti. Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. - ADANA