Adana'da evin camlarına taş atıp kaçtı: O anlar kamerada

Adana'da evin camlarına taş atıp kaçtı: O anlar kamerada
Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Muhammet Y. adlı bir şahsın, herhangi bir husumet bulunmamasına rağmen, Mustafa B.'ye ait evin camlarını taşlayarak kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası polis inceleme başlattı.

Adana'da bir şahsın evlerin camlarını taşlayarak kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Y. (29), çevreden topladığı taşlarla yakın bir sokakta bulunan Mustafa B.'ye (57) ait evin önüne gitti. Aralarında herhangi bir husumet bulunmadığı belirtilen Muhammet Y., evin pencere camlarına art arda taş atarak camları kırdı.

Gürültüyü fark eden ev sahibi Mustafa B., pencereye çıkarak duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine Muhammet Y.'nin, Mustafa B.'ye de taş atmaya çalıştığı ve ardından olay yerinden kaçtığı öne sürüldü. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mahalle sakinleri, Muhammet Y.'nin son bir hafta içerisinde farklı sokaklarda bulunan çeşitli evlerin camlarını taşlayarak kırdığını iddia etti. Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title