Adana'da Evlat Vahşeti: Anne Katledildi

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Adana'da bir genç, kebapçıda çalışan annesini bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı için polis ekipleri çalışma başlattı.

Adana'da evlat vahşeti: Annesini defalarca bıçaklayıp öldürdü

ADANA - Adana'da bir genç kebapçıda çalışan annesini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Katil olaydan sonra kaçtı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kebapçıda bulaşıkçı olarak çalışan Zukaa Mahmoud (44), her zamanki gibi erken saatte iş yerine geldi. Kısa bir süre sonra dükkana oğlu A.B. (24), gelerek tezgahtaki bıçağı alıp annesine saldırdı. Şüpheli evlat, annesini defalarca bıçakladı, ardından boğazını kesip kanlar içinde bırakarak kaçtı.Saldırı seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Zukka Mahmoud'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, cinayetin ardından kaçan katil zanlısı A. B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Anne Mahmoud'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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