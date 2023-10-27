Adana'da Evden Otomobil Çalındı

Adana'da bir ailenin evine giren hırsızlar, önce yedek anahtarı 15 gün sonra da evin önünde duran yaklaşık 900 bin lira değerindeki otomobili çaldılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce yedek anahtarı sonra otomobili çaldılar

900 bin lira değerinden otomobil çalındı, aile mağdur oldu

Otomobili çalınan Ümit Bursal:

"Her taraf hırsız olmuş"

ADANA - Adana'da bir ailenin evine giren hırsızlar önce yedek anahtarı 15 gün sonra da evin önünde duran yaklaşık 900 bin lira değerindeki otomobili çaldılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 20 Ekim gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Ümit Bursal'ın evinin önünde duran 01 FJA 59 plakalı beyaz otomobili çalındı. Sabah işe gitmek için çıkan Bursal, otomobilini göremeyince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

15 gün önce yedek anahtar çalınmış

Ümit Bursal'ın 15 gün öncede evine giren hırsızlar tarafından yedek anahtarının çalındığı polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

"Gerekli aramalar yapılıyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ümit Bursal, evine giren hırsızların önce yedek anahtarı sonra da otomobillerini çaldığını söyledi. Bursal, "1 haftadır otomobilimizi arıyoruz ama bulamadık. Görüntülerde kimin çaldığı gözükmüyor. Sadece aracın gidişi gözüküyor. Şuanda araç Adana sokaklarında geziyor. Bizim cenazemiz vardı o sırada eve girip yedek anahtarı almışlar. Sonrada gelip otomobilimizi götürmüşler. Polise bildirdik. Gerekli aramalar yapılıyor" dedi.

"Şüphelendiklerimiz var"

Otomobilinin değerinin 900 bin lira olduğunu ve mağdur olduğunu anlatan Bursal, "Her taraf hırsız olmuş. Biz otomobilimizi 2018 yılında 0 almıştık. Şuanda 900 bin lira değerinde. Şüphelendiklerimiz var ama görüntülerde tam gözükmediği için bir şey diyemiyoruz" ifadelerini kullandı.