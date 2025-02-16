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Adana'da Evde Yangın: Hasar Meydana Geldi

Adana'da Evde Yangın: Hasar Meydana Geldi
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gökgöz Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Gökgöz Mahallesi'nde Mustafa A.'yaa ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını söndürürken, evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Evde hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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