Adana'nın Seyhan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 500 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da evde uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 500 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 500 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 2 kilo 500 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, evdeki şüpheliyi gözaltına aldı.