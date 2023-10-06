Adana'da evde uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 500 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 500 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 500 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 2 kilo 500 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Ekipler, evdeki şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa