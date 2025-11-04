Adana'da Evde AK-47 ve Pompalı Tüfek Ele Geçirildi

Adana'da bir evin mutfak dolabında AK-47 ve pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.K.'nin evinde ruhsatsız silahlar bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, şahsın Çamlıbel Mahallesi'ndeki evine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda A.K. gözaltına alındı. Yapılan arama çalışmaların mutfak dolabının içerisine zulalanmış AK-47, pompalı tüfek ve 14 adet mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA