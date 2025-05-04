Adana'da Ev Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Avcıpınarı Mahallesi'nde bir ikamette çıktı. Mustafa Usta'ya ait evde bilinmeyen sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar olayı 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının nasıl çıktığıyla ilgili jandarma inceleme başlattı. - ADANA