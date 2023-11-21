Adana'da ev eşyası taşıyan kamyonda uyuşturucu sevkiyatı

Adana'da ev eşyası taşıyan bir kamyonun arasında yapılan aramada, çekyatın altına zulalanmış 13 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Ev eşyası arasında uyuşturucu sevkiyatı

Adana'da ev eşyası taşıyan kamyonda eşyaların arasında 13 kilo 700 gram sukunk ele geçirilirken, sürücü tutuklandı.

ADANA - Adana'da ev eşyası yüklü kamyonda yapılan aramada çekyatın altına zulalanmış 13 kilo 700 gram skunk ele geçirilirken olayla ilgili sürücü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe duydukları bir kamyonu uygulama noktasında durdurdu. Ev eşyası yüklü aracı narkotik köpeği aradı. Köpek bir eşyaya tepki gösterdi. Bunun üzerine ekiplerin çekyatın altına gizlenmiş halde 18 pakette toplam 13 kilo 700 gram skunk ele geçirdi. Olayla ilgili sürücüsü Çetin İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.