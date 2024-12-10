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Adana'da Eski Sevgili Kardeşini Vuran Şüpheli Yakalandı

Adana'da Eski Sevgili Kardeşini Vuran Şüpheli Yakalandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde eski sevgilisinin kardeşini tabancayla vuran Servet A., polisin havaya ateş açmasının ardından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay, kıskançlık yüzünden yaşanan bir kavgada gerçekleşti.

Adana'nın Kozan ilçesinde eski sevgilisinin kardeşini tabancayla vurup kaçtıktan sonra polisin havaya ateş etmesi sonucu yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Tacikistan Sokak'ta dün akşam saat 10,30 sularında meydana gelmişti. İddiaya göre Servet A. eski sevgilisinin kardeşi Berkay T. ile sokakta karşılaşmış daha sonra kıskançlık yüzünden çakın kavgada onu tabanca ile yaralamıştı. Servet A. daha sonrada kaçmış polisin havaya ateş açması sonucu yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alındıktan sonra "kasten adam vurma suçundan" bugün adliyeye sevk eldi. Sevk sırasında şüpheli basın mensuplarının "Yakalanmasan kimi vuracaktın" sorusuna "Hepsini" diye yanıt vermesi dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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