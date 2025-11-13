Haberler

Adana'da Eski İş Arkadaşları Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldürüldü

Güncelleme:
Adana'da eski iş arkadaşları arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yakalanan şüpheli, 'Öldürmek istemiyordum, çok pişmanım' dedi.

Adana'da, telefondan tartışıp birbirine küfür eden eski iş arkadaşları sokakta buluşunca kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri, eski mesai arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan şüphelinin, "Öldürmek istemiyordum, çok pişmanım" dediği ileri sürüldü.

Olay, 7 Kasım günü saat 22.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kurye olan Ahmet Balçık (27) ve Y.A. (36) eskiden aynı iş yerinde çalışıyorlardı. Bir süre önce Ahmet Balçık işten ayrıldı. İkili cep telefonla konuştuğu sırada birbirlerine küfür etti. Küfürleşmenin ardından Balçık ve Y.A., telefondan sözleşip kavga etmek için buluştu.

Buluşma yerine gelen ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Y.A., eski iş arkadaşı Balçık'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç adam hastaneye kaldırdı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen Balçık kurtarılamadı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüpheli Y.A.'ın peşine düştü. Yapılan kamera çalışmaların sonucunda Y.A.'ın saklandığı yer tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli olayda kullandığı suç aleti ve bir miktar uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Burada yapılan sorgusunda Y.A., "Öldürmek istemiyordum, her şey ani gelişti. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


