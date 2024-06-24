Adana'da Eşini ve Ailesini Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı

Adana'da eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldüren katil zanlısı damat ile babası tutuklanırken, annesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Haziran'da Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13422. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 1 yıl önce Hakim Aba (24) ve Şükran Aba (20) evlendi. Çiftin bu evlilikten Deniz isimli 3 aylık erkek bebeği oldu. Sürekli kavga eden çiftin son kavgalarında Şükran Aba'nın, "Seni bırakıp babamın evine gideceğim" demesi üzerine Hakim Aba cinnet getirdi. Kayınbabası ile karşılıklı evlerde oturan Hakim Aba, eşinin babasının evine gitmesi üzerine babası Şerif Aba (67), annesi Azize Aba (51) ile birlikte evlerinin önüne gitti. Aileler arasında çıkan tartışmada Hakim Aba, yanındaki tabancayı çıkartarak kayınbabası Turgut Erat (51), kayınvalidesi Leyla Aktay (51), kayınbiraderi Muhammet Erat (18) ve karısı Şükran Aba'yı kurşun yağmuruna tuttu. Olay anı ise anbean cep telefonuyla görüntülenirken, komşuları "Hakim yapma" diye bağırdı.

Zanlı Irak'a kaçma hazırlığı yaparken yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde katil zanlısının babası Şerif, annesi Azize Aba ve 3 aylık bebeği Deniz ile birlikte Hatay'a kaçtığı belirlendi. Ekipler, şüpheliyi Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı. Yakalanan şahısların Irak'a kaçma hazırlığı yaptığı öğrenildi.

"Nevrim döndü öldürdüm, pişmanım"

Adana'ya getirilen katil zanlısı Hakim Aba'nın emniyetteki ifadesinde, "Sabah tartıştık, tartışma büyüdü, aileler araya girdi. Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adana'ya getirilen 3 aylık Deniz bebek ise, sağlık ekiplerince kontrol edildikten sonra bir sağlık sıkıntısı olmadığı belirlenerek Sevgi Evleri'ne teslim edildi.

Hakim karşısına çıkan Hakim Aba ve babası Şerif Aba tutuklanırken, annesi Azize Aba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA