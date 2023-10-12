Adana'da erkek giyim mağazasına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir erkek giyim mağazasına motosikletli ve kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda mağaza sahibi hayatını kaybederken, bir çalışan ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Adana'da motosikletli ve kasklı 2 kişinin erkek giyim mağazasına ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Amerikan Pazarı'nda bulunan bir erkek giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli ve kasklı 2 kişi mağazaya gelerek tabancalarla defalarca ateş açıp kaçtı. İş yeri sahibi Mehmet Ulaş (45) ve çalışanı Can T. (40) kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ulaş ve Can T.'yi hastaneye kaldırdı. Göğsünden yaralanan iş yeri sahibi Ulaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Göğsünden ve ayağından vurulan Can T.'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis mağazada yaptığı çalışmada, etrafında ve içerisinde toplam 28 boş kovan buldu. Olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması polis çalışma başlattı. - ADANA