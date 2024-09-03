Adana'da Engelli Vatandaşın Akülü Tekerlekli Sandalyeyle Otoyolda Yolculuk Yaptığı Anlar Kamerada

Adana'da bir engelli vatandaş, otoyolda sol şeritte akülü tekerlekli sandalyesi ile uzun süre yolculuk yaptı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Adana doğu çıkışında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen engelli bir vatandaş, akülü tekerlekli sandalyesi ile otoyola girdi. Daha sonra sol şeride geçen engelli vatandaş uzun süre otoyolda sol şeritte yolculuk yaptı. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Vatandaşların durumu polise bildirdiği, ekiplerin otoyolda engelli şahsı aradığı öğrenildi. - ADANA