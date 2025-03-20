Adana'da Engelli Araç Dolandırıcılığı: 100 Bin TL'lik Vurgun

Adana'da engelli karısına akülü engelli aracı almak isteyen kişi 'oltalama' yönetimiyle 100 bin TL dolandırıldı. Olayla ilgili polisin Adana merkezli Osmaniye ve Mersin'de yaptığı çalışmada 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Adana'da yaşayan emekli B.T. (58) engelli karısına internet üzerinden akülü engelli aracı almak istedi. İnternette bir market linkini gören B.T., akülü engelli aracını satın alarak kredi kartıyla ödeme yaptı. Ancak faturasını alamayan B.T., tıkladığı linkteki müşteri hizmetlerini aradı. Aramada kendisini müşteri hizmetleri temsilcisi olarak tanıtan B.T. (30) 'Başarısız ödeme oldu, tekrardan ödeme yapmanı gerekiyor' diyerek B.T.'ye 2 kez daha ödeme yaptırdı. Toplamda 100 bin TL ödeme yapan B.T., dolandırıldığını anlayınca durumu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine bildirdi. Teknik ve fiziki takip sonucu dolandırıcılık şebekesinin liderinin S.Y. (41) olduğu belirlendi. Detaylı incelemede ise A.Ç.'nin (20) banka hesapları ile GSM hatlarını temin ettiği, S.B'nin (35) banka hesaplarını kullandırttığı ve B.T.'nin de telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için polis Adana merkezli Mersin ve Osmaniye'de operasyon düzenlendi. Operasyonda şebekenin elebaşı S.Y. ve A.Ç. Mersin'de, S.B. Osmaniye'de, B.T. ise Adana'da yakalandı. Yakalanan elebaşının 183 farklı dolandırıcılık suçundan aranması olduğu ve 10 yıl 3 ay dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA