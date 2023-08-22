Adana'da elektrikli bisiklet ve motosiklet çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.