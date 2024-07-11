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Adana'da Elektrikli Bisiklet ile Otomobil Çarpıştı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürüsünün arabanın üzerinden uçtuğu anlar anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam Karacaoğlan Mahallesinde Andıl Caddesinde meydana geldi. A.Y.'nin kullandığı 80 AL 443 plakalı otomobil ile A.B.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü havaya uçup yere düştü. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hafif yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Kozan Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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