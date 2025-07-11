Adana'da Elektrik Akımına Kapılan Genç İçin Site Yönetimine Ceza

Adana'da havuzdan çıkıp ıslak hali ile aydınlatma direğine yaslanan Türker Çulha (18), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 650 TL'lik kaçak akım rölesinin direkte takılı olmadığı için öldüğü tespit edilen Çulha'nın vefatı üzerine açılan davada mahkeme, site yönetimindeki 3 kişiye 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 2 milyon 751 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Olay, 2 Temmuz 2022 yılında merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki Pınar Park Sitesi'nde meydana geldi. Site sakinlerinden Türker Çulha, arkadaşları ile birlikte havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra yorulan Çulha, havuzdan çıktıktan sonra aydınlatma direğine yaslandı. Bu sırada Çulha, elektrik akımına kapıldı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Çulha, aynı gün hayatını kaybetti. İşlemlerinin ardından Çulha'nın cenazesi, 3 Temmuz'da kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

"Beni zorla yönetici yaptılar"

Çulha ailesi, avukatları ile birlikte 9. Asliye Hukuk Mahkemesi ve 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurup site yönetimini oluşturan yönetici A.K. ve yönetimde bulunan K.E. ile M.Ş.A. hakkında hem ceza, hem de tazminat davası açtı.

36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yönetici A.K.'nin savunmasında, "Ben yaz aylarında Tekir yaylasında olacağımı beyan etmeme rağmen başkan yardımcıları var' denilerek zorla yönetici yapıldım. Olay tarihinden önce havuzun bakımını yaptırdığım gibi havuzun etrafında bulunan 4 tane aydınlatma direğinin de bakımını yaptırdım. Hiçbir kusurum yoktur" dedi.

Diğer yönetim üyeleri K.E. ile M.Ş.A. ise mahkemede, herhangi bir kusurlarının olmadığını savundu.

"4 yıl 2 ay hapis cezası, 2 milyon 751 bin lira tazminat"

Alınan savunmalar ve yapılan araştırmalar sonrasında mahkeme, 650 TL değerinde olan kaçak akım rölesinin direkte bulunmadığını, topraklama ölçümlerinin kanunlarda belirtildiği şekilde yaptırılmamış olması sebebiyle yönetici A.K. ve yönetimde bulunan K.E. ile M.Ş.A. hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti. Çulha ailesi cezayı az bularak, yönetimdekiler ise cezayı fazla bularak kararı istinafa taşıdı.

Öte yandan, 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada ise mahkeme, site yönetiminin yüzde 100 kusurlu olduğunu belirtip 2 milyon 751 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

"Hiçbir bakım yapmadan açmışlar havuzu"

Türker Çulha'nın annesi Atiye Çulha, "Evladımı elektrik direğindeki yüksek akımdan dolayı kaybettim. Yönetim ise bu olayı çok normal karşıladı ve hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmedi. Bu elektrik direklerine 650 TL değerinde takılan kaçak akım rölesi takılmamış. Zaten havuz, 2 yıl boyunca pandemi nedeniyle kapalıydı ve yeni açılmıştı. Hiçbir bakım yapmadan açmışlar havuzu" dedi.

Yönetimin hak ettiği cezayı almasını istediğini söyleyen anne Çulha, "Olaydan sonra 'ıslak bir şekilde direğe yaslanmasaydı' gibi yorumlar yaptılar. Kimse suçu üstüne almadı. Ben evladımın geri gelmeyeceğini biliyorum ama hak ettikleri cezayı almalarını 1 günde olsa içeri girip canlarının yanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İstinaf süreci devam ediyor"

Avukat Mehmet Barışık ise site yönetimindekilere verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını az bulduklarını belirterek, "Müvekkilimizin oğlu maalesef elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti. Söz konusu kaçak akım rölesinin kontrolünün yapılması site yönetiminin yapması gereken bir işlem. Söz konusu site yönetimi, görevini ihmal etmesi suretiyle bu bakımı yaptırmadığı için böyle bir olay yaşandı. Soruşturma sonucu açılan davada site yönetimindeki 3 kişiye 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Cezayı az bulduk ve istinafa başvurduk. Şuanda süreç devam ediyor" diye konuştu.

Tazminat davası sonucu site yönetiminin 2 milyon 751 bin lira tazminat ödeyeceğini belirten avukat Faruk Belhan, "Açılan davada mahkeme, site yönetimini 650 TL'lik kaçak akım rölesini kullanmaması sebebiyle 2 milyon 751 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Eğer site yönetimi o kaçak akım rölesini kullansaydı Türker böyle bir ihmal sonucu hayatını kaybetmeyecekti. Maalesef ülkemizde site yönetimleri bu tür olaylarda yeteri kadar ilgili ve alakalı davranmıyorlar" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA