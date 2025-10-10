Adana'da El Bombası İle Korkutma Vakası: 4 Şahıs Tutuklandı

Ankara'da 70 milyon liralık alacak meselesi yüzünden öldürülen kişinin alacaklılarının, Adana'daki kuzenini korkutmak için el bombasını pastaneye attıkları ortaya çıktı. Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye fırlatan 16 yaşındaki şüpheli ile birlikte azmettiricilerin de aralarında olduğu 4 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, 5 Haziran günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli Ö.G. (16) müşterilerin bulunduğu pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına alındı. Şüphelinin yaşı küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ö.G.'nin pastaneye yaklaşıp el bombasını attıktan sonra kaçtığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. O anlarda şüphelinin bombayı attıktan sonra içeriden bir kişinin de hızla uzaklaşması yer aldı.

Azmettiriciler de yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ö.G.'in el bombası atması üzerine olayın perde arkasını araştırmaya başladı. Yaklaşık 470 saat bölgede kamera çalışması inceleyen polis, S.S.'nin (42) olayın azmettiricisi olduğunu tespit etti. Çalışmalarına devam eden polis, olaya karıştığını belirleyen K.K. (18) ile A.Ü.'yü (54) de tespit etti. 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Alacak-verecek meselesi çıktı

Polis, olayın 4 Nisan günü Ankara'da 70 milyon TL'lik alacak-verecek meselesi yüzünden öldürülen Özgür Üzer'le bağlantılı olduğunu belirledi. İddiaya göre, Üzer'in borcu kuzeni Z.Ü.'den tahsil edilmek istenince taraflar arasında husumet başladı. Bunun üzerine şüphelilerin Z.Ü.'yü korkutmak amacıyla pastaneye Rus yapımı parça tesirli el bombası attıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bombayı atan şüphelinin de aralarında olduğu 4 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA