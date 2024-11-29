Adana'da Ekmek İmalathanesine Silahlı Saldırı: 4 Yaralı
Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli şüpheliler tarafından ekmek imalathanesine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırı sonrası sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı ve polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'da motosikletli şüpheliler tarafından ekmek imalathanesine yapılan silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen motosikletli şüpheliler ekmek imalathanesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında işyerinde bulunan Azad D., Osman Ö., Umut A. ve Cuma Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı. - ADANA