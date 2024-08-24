Adana'da Ekmek Fırını ve Ayakkabı Dükkanı Yangında Küle Döndü

Adana'nın Pozantı ilçesindeki bir ekmek fırını ve ayakkabı dükkanı çıkan yangın sonucu küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir ekmek fırının un deposunda çıktı. Alevler, kısa sürede iş yerinin her tarafını sararken olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bir süre sonra fırın bitişiğinde bulunan ayakkabı dükkanına da sıçradı. Yaklaşık 4 saat boyunca ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. - ADANA