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Adana'da Ekmek Dağıtımında Silahlı Saldırı: İki Yaralı

Adana'da Ekmek Dağıtımında Silahlı Saldırı: İki Yaralı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde ekmek dağıtımı yapan iki şahıs, yüzü maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay anı kameraya yansıdı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'da ekmek dağıtıma çıkan iki kişi uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Silahlı saldırı anı anbean kameralara yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağı Mirçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu fırıncı sabır Şeyh Yasin, ekmek dağıtımına çıktı. Bir cadde ekmekleri indiren Yasin, yüzü cerrahi maske ile gizili bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli saldırıda, Yasin'i ve Mehmet İltüzin'i tabanca ile vurdu. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli hızla kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Mehmet İltüzin ve kalçasından yaralanan Sabır Şeyh Yasin hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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