Adana'da Ehliyetsiz Sürücü Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Adana'da Ehliyetsiz Sürücü Zincirleme Kazaya Neden Oldu
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Adana'da makas atmaya çalışan ehliyetsiz bir sürücü zincirleme kazaya yol açtı. 22 yaşındaki sürücüye 27 bin 944 TL para cezası kesildi, kazada yaralanan olmadı.

Adana'da makas atmaya çalışan otomobil sürücüsü zincirleme kazaya yol açmıştı. Almanya doğumlu olduğu öğrenilen 22 yaşındaki sürücü ehliyetsiz çıkarken, 27 bin 944 TL para cezası kesildi.

Kaza, gece saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.K. idaresindeki 01 CSL 04 plakalı otomobille trafikte makas atmaya çalıştığı sırada, önünde ilerleyen 01 DFS 49 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 01 DFS 49 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca vurdu. Makas atan otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen trafik polisleri sürücü E.K.'nin ehliyetinin olmadığını belirledi. E.K.'ye ehliyetsiz araç kullanma ve trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten toplamda 27 bin 944 TL para cezası uygulandı.

Sürücünün Almanya doğumlu olduğu ve oradan geldiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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