Adana'da Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniği Yakalandı

Adana'da ehliyet sınavında biri kadın iki kişinin tişörte ve kemer yaptığı kopya düzeneği, polis tarafından fark edildi. İki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, 1 Ekim günü Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Ortaokulu E-Sınav merkezinde meydana geldi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sınav girişinde yaptığı kontrolde S.Y.'nin kemer altına gizlediği alıcı cihaz ve kulağındaki kulaklığı fark etti. Aynı gün sınavın ikinci oturum öncesinde yapılan aramada ise M.D. isimli kadının tişörtünün iç kısmına dikilmiş halde alıcı cihaz ile kulaklık bulundu.

Yüreğir polisleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. - ADANA