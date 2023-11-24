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Adana'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet G. ve Yusuf C. tutuklandı. Şüphelilerin 38 kişiyi mağdur ederek 2 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. İkametlerinde çok sayıda senet ve alacak notları ele geçirildi. Ayrıca, borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına haciz uygulandığı tespit edildi.