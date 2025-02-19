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Adana'da 'Duygusuzlar' Çetesi Çökertildi

Adana'da 'Duygusuzlar' Çetesi Çökertildi
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Adana'da esnaftan haraç istemek üzere kurulmuş olan 'Duygusuzlar' çetesi, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından çökertildi. 10 çete üyesinden 7'si tutuklandı, olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da esnaftan toplam 35 milyon TL haraç isteyip alamayınca da iş yerlerini kurşunlayan 'Duygusuzlar' çetesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince çökertildi. Çete üyesi 10 kişi polis tarafından yakalanırken 7'si tutuklandı. Çetenin hafif makineli tüfek ve tabanca ile yaptığı saldırılar ise kameralara yansıdı.

Kentte kendilerini 'Duygusuzlar' olarak tanıtan çete üyelerinin oto tamircisi V.K.'yı (66) arayıp, "Biz duygusuzlarız size ceza kestik 15 milyon TL vereceksiniz. Bu parayı ödeyeceksiniz" dediği iddia edildi. V.K. parayı ödemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine çete üyelerinden Efehan Ö. (20) ve Ramazan K. (19), 6 Şubat'ta Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde V.K.'nin iş yerine gelerek hafif makineli tüfekle ateş açıp, kaçtı. Zanlılar olaydan saatler sonra da telefon tamirciliği yapan A.S.'yi (56) arayıp 10 milyon TL haraç istedi. Olumsuz yanıt alan Ramazan K. ve Hakan O. (22) A.S'nin Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki deposuna hafif makineli tüfekle ateş açıp, kaçtı. 15 Şubat'ta çete üyeleri bu sefer de oto galerici K.Ç.'yi (24) arayıp 10 milyon TL haraç istedi. K.Ç. parayı vermeyince Sarıçam ilçesine bağlı Yeni Mahalledeki oto galeriye gelen Ramazan K. tabanca ile ateş açarak kaçtı. Yaşanan kurşunlanma olayları ise anbean güvenli kameralarına yansıdı.

Gasp polisleri çeteyi çökertti

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 500 saatlik görüntü izleyen polis çete üyelerinin kimliklerini belirledi. Musa K.'nin (24) çeteye liderlik yaptığı öne sürülürken polis, Ramazan K., Efehan Ö., Hakan O., Emrullah T. (26), İbrahim G. (20), T.C.Ü (16), Hakan G. (19), Salih G. (16) ve Cengiz T.'nin (18) adreslerine operasyon yaptı. Yapılan operasyon çetenin 10 üyesi de yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde olaylarda kullandığı hafif makine tüfek, ruhsatsız tabanca, kar maskesi, kask ve eldivenler de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüphelilerden Musa K., Ramazan K., Efehan Ö., Hakan O., Emrullah T., İbrahim G., T.C.Ü. tutuklanırken Hakan G., Salih G. ve Cengiz T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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