Adana'da Düşen Uçaktaki 2 Pilot Kurtarıldı

Adana'da düşen uçaktaki 2 pilot böyle kurtarıldı

ADANA - Adana'da düşen yangın söndürme uçağındaki biri yabancı uyruklu 2 pilot bölgeye gönderilen ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi Fadıl Köy mevkiinde orman yangını çıktı. Dumanları fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye ormana bağlı ekipleri sevk etti. Arazöz, su tankı ve orman işçilerinin sevk edildiği orman yangınının büyümemesi için havadan da takviye sağlandı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 2 adet de yangın söndürme uçağı gönderildi.

Seyhan Baraj Gölü'nden su alan yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Göle düşen uçağın pilotunun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumum iyi, beni alın" mesajı attı. Mesajla birlikte bölgeye yakın olan diğer yangın söndürme uçağı yardım için iniş yaptı. Göldeki tekneler ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerde yardım için bölgeye gitti.Dalgıç polisler, biri yabancı 2 pilota gölde ulaşarak kurtardı. Botla alınan 2 pilot tedbir amaçlı hastaney sevk edildi.

Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu bilidirildi.