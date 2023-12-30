Adana'da durdurulan takside silah ele geçirildi

Adana'da yunus polisleri şüphe üzerine durdurdukları takside hafif makineli tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Takside müşteri olan kişi silahları yakalatınca ifadesinde, "Sulama kanalı kenarında yürürken buldum, taksiye bindim evime gidiyordum" diye kendisini savundu.

Alınan bilgiye göre, 25 Aralık Günü Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesinde devriye görevini yapan motorize yunus timleri şüphe üzerine sürücü M.Y.A (31) ve müşteri olan Beytullah A.'nın (23) içinde olduğu taksiyi durdurdu. Ardından araçta arama yapan yunus polisleri, bagajın içerisinde hafif makineli tüfek ve 2 ruhsatsız tabanca buldu. Bunun üzerine her iki şahısta gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden Beytullah Aktay sorguda silahların kendisinin olduğunu kabul ederek, "Sulama kanalı kenarında yürürken buldum, taksiye bindim evime gidiyordum" diye savunma yaptı. Taksi sürücüsü M.Y.A ise silahların kendisinin olmadığını ve olayla ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerden taksi sürücüsü M.Y.A adli kontrol şartıyla serbest kalırken Beytullah A. tutuklandı. - ADANA