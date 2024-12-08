Üye Girişi
Haberler
Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi

Şam'dan önceki son kale muhaliflerde! Esad, bir yerden daha çekildi

 Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici

İşte Esad'ın hayatta kalmak için hazırladığı plan

 Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım

Trump'ın açıklamasının arka planı belli oldu! Esad son çare ABD'nin kapısına dayanmış
ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek

ABD, Beşar Esad'ın gideceği tarihi açıkladı

Adana'da 'Dur' İhtarına Uymayan Otomobilin Takibi Sırasında Motosikletli Polisler Yaralandı

Adana'da 'Dur' İhtarına Uymayan Otomobilin Takibi Sırasında Motosikletli Polisler Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 'Dur' ihtarına uymayan bir otomobilin takibi sırasında motosikletli yunus ekibindeki 2 polis yaralandı. Olayda otomobil refüje çarparken, yaralı polislerden biri hastaneye kaldırıldı.

Adana'da 'Dur' ihtarına uymayan otomobili takip ederken devrilen motosikletli yunus ekibindeki 2 polis yaralandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ANN 227 plakalı Volvo marka otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde uygulama yapan motosikletli yunus timlerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Aracı takibe alan polis ekiplerinin kullandığı motosiklet, Sümbül Caddesi ile Çukurova Caddesi'nin kesiştiği kavşakta devrildi. Otomobil ise kontrolünü kaybederek refüje çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralanan bir polisin tedavisi ayakta yapılırken diğer polis, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ile araçtaki kişi olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
img

Esad'ın sağ kolundan Şam'da gövde gösterisi
img

Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.