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Adana'da Düğünde Havaya Ateş Açılması Sonucu 9 Yaşındaki Çocuk Vuruldu

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılması sonucu vurulan 9 yaşındaki Kemal Kızgın'ın durumu kritik. Düğün sırasında yaşanan olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

- Adana'da 9 yaşındaki çocuğun vurulduğu düğünde havaya ateş açma görüntüleri ortaya çıktı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde maganda kurşunuyla vurulan 9 yaşındaki çocuğun katıldığı düğünde havaya ateş açma görüntüleri ortaya çıktı. Çocuk hastanede hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Turgutlu Mahallesinde 11 Ocak günü akrabasının düğününe geldiği sırada havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Kızgın yaralanmış Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Çocuğun durumunun kritik olduğu hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.

Düğünde gelin damadın yakınları ve çocuklar alanda oynarken havaya ateş açıldığı görüntüler ortaya çıktı. Düğün sanatçısının defalarca silah sıkılmasın diye anons ettiği öğrenilirken piste yakın yerde sıkılan silah ve düğün sanatçısının kulaklarını kapadığı anlar cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da Düğünde Havaya Ateş Açılması Sonucu 9 Yaşındaki Çocuk Vuruldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa
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