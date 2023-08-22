Adana'da düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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Adana'da bir düğün salonunda gelin ve damadın yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak taraflar daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçti.
Adana'da düğünde gelin ve damat yakınları arasında "halay başı olma" tartışmasından çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki bir düğün salonunda, gelin ve damadın yakınları arasında "halay başı olma" tartışması çıktı.
Tartışmanın düğün salonu çıkışında kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Gelin ve damadın da ayırmaya çalıştığı kavgada, 2 kişi darp sonucu yaralandı.
Denizli Polis Merkezine götürülen taraflar, daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçti.