Adana'da düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da bir düğün salonunda gelin ve damadın yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak taraflar daha sonra şikayetçi olmaktan vazgeçti.