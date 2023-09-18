Adana'da düğünde çıkan kavga anbean görüntülendi

Adana'da daha önceden husumetli olan iki ailenin düğünde karşılaşınca sokakta tekmeli yumruklu kavga etmesi anbean görüntülendi. Kavga, düğün salonundan sokağa taştı ve diğer şahısların araya girmesiyle önlendi.

Adana'da daha önceden husumetli olan iki ailenin düğünde karşılaşınca sokakta tekmeli yumruklu kavga etmesi anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önceden husumetli olan iki aile bir düğünde karşılaştı. Aileler düğünde kısa süre sonra birbirine sataşmaya başladı. Sataşma daha sonra da kavgaya dönüştü. Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı. Sokakta iki ailenin fertlerinin birbirine yumruk ve tekmelerle saldırması anbean görüntülendi. Kadınların ise kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü. Kavga bir süre sonra düğüne gelen diğer şahısların araya girmesiyle önlendi. - ADANA