Adana'da Düğün Havai Fişeği Okula Isabet Edince Yangın Çıktı

Adana'da bir düğünde atılan havai fişeğin isabet ettiği okulda yangın çıktı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yapılan bir düğünde atılan havai fişek, Şakirpaşa İlkokulu'na isabet etti. Bu sırada bir sınıfta yangın çıktı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, sınıfta hasara neden oldu. - ADANA