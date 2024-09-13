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Adana'da Dönerciye Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Adana'da bir dönerciye yapılan silahlı saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Saldırının sebebinin, saldırganın sevdiği kadını kendine vermedikleri için olduğu ortaya çıktı. Olaya karıştığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Adana'da gece dönercisine yapılan silahlı saldırı sonucunda 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralanmıştı. Adana cinayet polisleri olayı aydınlatırken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin sevdiği kadını kendine vermedikleri için ailenin dönerci tezgahına saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Olaya karıştığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 8 Eylül sabah 03.15 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan H. (26), ismi öğrenilemeyen sevdiği kızı ailesinden isteyeceğinin haberini ulaştırdı. Aileden Abdulvahap O. (44) ise 'madde bağımlısına kız mı verilir' diye tepki gösterdi.

Abdulvahap O.'nun bu sözünü duyan Batuhan H. ise kin gütmeye başladı. Bu yaşanan olaydan 6 ay sonra Batuhan H., Abdulvahap O.'nun işlettiği gece dönercisine pompalı tüfekle silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı anı anbean kameralara yansırken, olayda Abdullah Oğuz (34), Mehmet Oğuz (24) ve Şemsettin Oğuz (48) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Oğuz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Cinayet dedektifleri 50 saat görüntü izleyip iz sürdü

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayı aydınlatmak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 50 saat görüntü izleyen dedektifler Batuhan H. ile birlikte B.O. (17), Orhan K. (25), Muhammet Yiğit O. (18) ve Ramazan Yiğit Ç.'nin (18) silahlı saldırı anında motosiklet ile olay yerine geldiğini tespit etti.

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler kaldıkları farklı adreslere yapılan operasyonla yakalandı.

Suçu kabul etmediği gibi 'masumum' dedi

Pompalı tüfekle düzenlediği silahlı saldırı sonucu Abdullah Oğuz'un ölümüne ve akrabası olan 2 kişinin yaralanmasına sebep olan Batuhan H. emniyette suçlamaları kabul etmedi. Şüphelinin ifadesinde, "Ben silah kullanmadım olayla alakam yok. Masumum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i de tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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