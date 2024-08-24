Adana'da domates yüklü kamyonet devrildi

Adana'da domates yüklü kamyonet böyle devrildi

ADANA- Edinilen bilgiye göre kaza Kozan- Ceyhan karayolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki domates yüklü kamyonetin bir süre sonra lastiği patladı. Bu nedenle kamyonet lastiğin patladığı tarafa yatık gitmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen araçtakiler ise cep telefonuyla kamyoneti çekmeye başladı. Görüntü çeken vatandaşlar kamyonetin devrilip devrilmeyeceği konusunda da tartışmaya başladı. O sırada kamyonet yatık tarafa devrildi. Kamyonetteki domatesler yola saçıldı. Kaza meydana gelince görüntü çekenler hemen kamyonet sürücüsünün yardımına kostu. İsmi öğrenilemeyen sürücünün hafif yaralı olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Karayolu görevlileri yolu temizleme çalışması başlattı.