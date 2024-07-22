Adana'da dolmuşçular arasında kavga çıktı, polis havaya ateş açarak ayırdı

Adana'da dolmuşçular birbirine girdi, polis ayırmak için havaya böyle ateş açtı

ADANA - Adana'da bir minibüsçü 'benim hattıma girdin' gerekçesiyle başka bir minibüsün içinde yolcu varken çarparak aynasını kırdı. Bu olayın ardından iki farklı minibüs duraklarındaki sürücüler arasında kavga çıktı. Polis kavgayı silah kullanarak ayırdı.

Kentte iki farklı minibüs durağı arasında hat kavgası yaşandı. Bir sürücü "Benim hattıma girdin" gerekçesiyle tartıştığı kişinin minibüsüne içinde yolcu varken aracıyla vurarak camını kırdı. Bu anları ise cep telefonuyla görüntülendi. Olayın ardından iki farklı minibüs durakları arasında kavga çıktı. Çok sayıda minibüs şoförü Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda kavgaya tutuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı.