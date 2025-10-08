Adana'da Dolandırıcılıktan Aranan Hükümlü Yakalandı
Adana'da dolandırıcılık suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A., Yüreğir ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.A.'nın 1 milyon 312 bin 500 TL para cezasıyla arandığı öğrenildi.
Yüreğir ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Sinanpaşa Mahallesinde durumundan şüphelendiği E.A.'nın (38) GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorguda E.A.'nın 1 milyon 312 bin 500 TL para cezası ve dolandırıcılık suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Emniyet ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa