Haberler

Adana'da Dolandırıcılıktan Aranan Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da dolandırıcılık suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A., Yüreğir ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.A.'nın 1 milyon 312 bin 500 TL para cezasıyla arandığı öğrenildi.

Adana'da dolandırıcılık suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yüreğir ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Sinanpaşa Mahallesinde durumundan şüphelendiği E.A.'nın (38) GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorguda E.A.'nın 1 milyon 312 bin 500 TL para cezası ve dolandırıcılık suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Emniyet ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo'dan bomba emeklilik sözleri

Ronaldo'dan bomba emeklilik sözleri
Başkentten şok görüntü! Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi

Bir ili karıştıran görüntü! Tonlarcası yakalandı, bize yedireceklerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.