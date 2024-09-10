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Adana'da Doktor Elektrikli Çaydanlıkla Darp Edildi

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Adana'da bir sağlık ocağında muayene edilen doktor, hastası tarafından elektrikli çaydanlıkla öldüresiye darp edildi. Yaralanan doktor hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da sağlık ocağındaki doktor, muayene ettiği hasta tarafından elektrikli çaydanlık ile öldüresiye darp edildi. Yaralanan doktor hastanede tedavi altına alınırken olayın şüphelisi, Seyhan polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki aile sağlı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Seracettin D., muayene olmak için aile sağlığı merkezindeki Doktor Can Cevher Gürler'e geldi. Seracettin D., muayene sırasında Doktor Gürler ile tartışmaya başladı. Ardından Seracettin D., doktoru elektrikli çaydanlık da kullanarak öldüresiyle darp edip olay yerinden kaçtı.

Başından aldığı darbelerle yaralanan Doktor Gürler, aile sağlığı merkezindeki diğer doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesinde tedavisi süren Doktor Gürler, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

Olaydan kısa süre sonra Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şüpheli Seracettin D.'yi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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