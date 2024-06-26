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Adana'da doğal gaz sızıntısından çıkan yangının nedeni belirsiz

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir sitede çıkan yangının nedeni henüz tespit edilemedi. Yangın sonucunda maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Uzman ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Adana'da bir sitenin girişinde doğal gaz sızıntısından çıkan yangının nedeninin henüz tespit edilemediği, ekiplerin incelemesinin devam ettiği bildirildi.

Adana'nın Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Kıyıkent TOKİ sitesindeki yangınla ilgili Aksa Çukurova Doğalgaz açıklama yaptı.

Aksa Çukurova Doğalgaz tarafından yapılan açıklama şöyle:

"26 Haziran Çarşamba günü, saat 10.50 sularında Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi, Kıyıkent TOKİ sitesinin dış duvarında başlayan yangın hızla söndürülmüştür.

Acil müdahale ekiplerimiz gelen ihbar doğrultusunda emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri ile birlikte hızla olay yerine intikal etmiş, gerekli tüm güvenlik kontrollerini ivedilikle gerçekleştirmiştir. Yangının yaşandığı 11 katlı binanın giriş katında maddi hasar meydana gelmiş olup herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır.

Yetkili makamlarca yangının nedeni henüz tespit edilmemiştir, uzman ekiplerin incelemesi ise devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunu saygıyla bilgilendiririz." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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