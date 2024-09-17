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Adana'da Diş Kliniğine Silahlı Saldırı: İki Kişi Tutuklandı

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Adana'da bir kişi, tedavi süresinin uzaması nedeniyle diş kliniğine pompalı tüfekle saldırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı, şüpheliler yakalandı ve tutuklandı.

Adana'da bir kişi, tedavi gördüğü diş kliniğine 'tedavi süresi uzadığı' gerekçesiyle silahlı saldırı yaparken, bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Söz konusu şüpheli ve yanında bulunan arkadaşı yakalanırken, ikisi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki diş kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan A. (22), gördüğü diş tedavisi uzayınca sinirlendi. Gece saatlerinde arkadaşı Muhammed Can K. (21) ile birlikte tedavi gördüğü diş kliniğine giden Orhan A., kliniğe pompalı tüfekle ateş açtı, ardından arkadaşı Muhammed Can K.'nin sürdüğü motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Saldırı anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerini açan Doğan T. (55) silahlı saldırı sonucu camların kırıldığını fark edip durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından söz konusu şüpheliler evlerine yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden silahı kullanan Orhan A.'nın, "Dişim ağrıyordu, tedavim de uzayınca sinirlendim ateş ettim" diye ifade verdiği öne sürüldü.

Söz konusu şüphelilerden Orhan A. ve Muhammed Can K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa adana Suç

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