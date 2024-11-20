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Adana'da Diş Kliniği ve Oto Tamirciye Molotoflu Saldırı

Adana'da Diş Kliniği ve Oto Tamirciye Molotoflu Saldırı
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Adana'da, otomobil tamircisine ve diş kliniğine molotofkokteyli ile saldırı düzenleyen 3 kişi, 50 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ile yakalandı. Saldırganlar tutuklandı.

Diş kliniği ve oto tamirci dükkanına molotoflu saldırı kamerada

Saldırıyı gerçekleştiği tespit edilen 3 şüpheli, 50 saatlik görüntüden tespit edilerek yakalandı

ADANA - Adana'da iki iş yerine 30 dakika arayla molotofkokteyli ile saldırı düzenleyen 3 kişi, polis tarafından 50 saatlik görüntüler incelenerek yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, saldırı anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, 4 Kasım'da Mübarek A.ve İbrahim Ş.Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan otomobil tamircisine molotofkokteyli ile saldırı düzenledi. Şüpheliler, yaklaşık 30 dakika sonra da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki diş kliniğine molotofkokteylli saldırı yaptı. Her iki iş yerinde de maddi hasar meydana gelirken, iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yaklaşık 50 saatlik görüntüyü inceleyen polisler, şüphelilerin kimliğini tespit ederek, saklandıkları evleri belirledi. Şüpheliler, evlerine yapılan operasyonla yakalandı.

Molotofkokteylini attığı tespit edilen İbrahim Ş.'nin ifadesinde, "Aramızda husumet vardı, canım istedi molotofkokteyllerini attım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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