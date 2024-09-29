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Adana'da Direksiyon Sınavında Kavga: Eşinin Sınavını Geçemeyen Adam Görevliyi Darp Etti

Adana'da Direksiyon Sınavında Kavga: Eşinin Sınavını Geçemeyen Adam Görevliyi Darp Etti
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Adana'da, eşinin direksiyon sınavını geçememesi üzerine öfkelenen bir kişi, görevliyi darp etti. Olay sonrası görevlinin burnunun kırıldığı belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir kişi 4. kez direksiyon sınavına giren eşini, kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği için geçirmeyen görevliyi darp etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ev hanımı Esma V., 4. kez girdiği direksiyon sınavını, kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği gerekçesiyle geçemedi. Sınav aracının arkasında takipte olan Esma V.'nin eşi Murat V., duruma öfkelendi. Murat V., tartıştığı görevli öğretmen Baddal A.'ya yumruk attı. Kanlar içinde kalan Baddal A., ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde burnunun kırıldığı belirlenen Baddal A. darp raporu alıp, Murat V.'den şikayetçi oldu. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat V.'yi gözaltına aldı. Akıncılar Polis Merkezi'ne götürülen Murat V.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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