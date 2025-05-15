Adana'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Takla Attı

Adana'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Takla Attı
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Adana'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Takla Attı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, refüjdaki ağaca çarpıp takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Otomobil ağaca çarpıp böyle takla attı

ADANA - Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp takla attı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Altunbulvar'da meydana geldi. Bulvarda ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki ağaca çarptı ardından da takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri sürücüyü araçtan çıkartırken kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Kaza anı ise çevredeki bir işyerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
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