Adana'da Dilencilere Karşı 'Balyoz' Operasyonu

Adana'da Seyhan Emniyeti tarafından kurulan 'Balyoz' ekibi trafikte cam silerek vatandaşlardan zorla para isteyen dilencilerin korkulu rüyası oldu. 10 ayda 332 dilenci yakalanırken 324 bin 364 TL para cezası uygulandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü 'Huzurunuz Gururumuzdur' sloganı çerçevesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalarına devam ediyor. Kentte uzun süredir boy gösteren, cam silme bahanesiyle kavşaklarda sürücülerden zorla para alan dilencilere 'dur' demek için polis, 'Balyoz' ekibi kurdu. Ekipler kısa sürede ana arterlerde cam silerek dilenip rahatsızlık veren kişilerin korkulu rüyası oldu.

Balyoz ekibi 10 ayda 332 cam silen şahsı yakalarken, 324 bin 364 TL para cezası uyguladı. - ADANA