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Adana'da Dik Bakma Tartışması Kanlı Bitti

Adana'da Dik Bakma Tartışması Kanlı Bitti
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Adana'da dik dik bakma sebebiyle tartıştığı bir kişiyi meyve bıçağıyla öldüren şüpheli, emniyette 'pişmanım' dedi. Olay sonrası tutuklandı.

Adana'da kendisine dik dik baktığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi meyve bıçağıyla öldüren şüphelinin, emniyetteki ifadesinde "Pişmanım" dediği öne sürüldü. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki bir kafede meydana gelmişti. İddiaya göre, Erencan E. (21) bir kafede oturduğu sırada yabancı uyruklu Mahmoud Rahmani'ye (20) 'Neden dik dik bakıyorsun' diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erencan E., Rahmani'yi göğsünden ve bacağından meyve bıçağı ile yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan genci Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Rahmani kurtarılamadı. Olay yerine yakın bir bölgede yunus polisleri Erencan E.'yi yakalarak Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

Şüpheli Erencan E. emniyetteki ifadesinde, "Kafede otururken dik dik bakan şahsı yanıma çağırdım, 'Ne dik dik bakıyordun?' dedim. Sonra kavga çıktı, sinirle elime geçen meyve bıçağı ile bıçakladım. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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