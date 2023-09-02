Adana'da dere kenarında kadın cesedi bulundu
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde dere kenarında bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve ceset Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde dere kenarında kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Boynuyoğun Mahallesi'nde vatandaşlar, dere kenarında kadın cesedi olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin sudan çıkardığı kimliği belirsiz ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - 3. Sayfa