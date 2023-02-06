Adana'da depremlerde 58 kişi hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Adana'da meydana gelen depremde 11 bina yıkılırken, 58 kişi hayatını kaybetti, 724 kişi yaralandı. Adana'da meydana gelen depremde 11 bina yıkılırken, 58 kişi hayatını kaybetti, 724 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 ve öğle saatlerinde Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremler Adana'da da şiddetli şekilde hissedildi. Son alınan bilgiye göre depremlerde Adana'da 11 bina yıkılırken, 58 kişinin hayatını kaybettiği, 724 kişinin de yaralandığı öğrenildi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Elbistan Adana 3. Sayfa Haberler

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