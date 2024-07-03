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Adana'da deprem korkusu yaşayan halasına prefabrik ev yapan kişi tabanca ile vurularak öldürüldü

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Adana'da deprem korkusu yaşayan bir kişi, halasına prefabrik ev yapması karşılığında alacağı 300 bin TL'yi isteyince eniştesi, kuzeni ve onların arkadaşlarıyla çıkan kavga sonucu tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın şüphelileri yakalandı.

Adana'da deprem korkusu yaşayan halasına prefabrik ev yapan kişi alacağı 300 bin TL'yi isteyince eniştesi, kuzeni ve onların arkadaşlarıyla çıkan kavga sonucu tabanca ile vurularak öldürüldü. Öldürülen kişinin kayınvalidesi, olayı kuzeninin yaptığını öne sürdü.

Olay, 1 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Dört Mahallesi Topalak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kaynak ustası ve kebapçı olan Burak Kayacan (36), depremde yaşadığı korkudan sonra apartman dairesinden oturamayan halası Hülya A. için evinin karşısında bulunan arsaya prefabrik ev yaptı.

300 bin TL masrafını istedi, canından oldu

Kayacan, halasına ev yaptığı tarihten günümüze kadar alacağı olan 300 bin TL'lik masrafını alamadı. Burak halası Hülya A.'yı arayarak alacağını istedi. Yapılan telefon konuşmasında Hülya A.'nın, "Parayı ödemeyeceğiz, orası bizim evimiz" yanıtını verdiği ileri sürülürken, Burak Kayacan'ın ise, "Bu evi yıkarım, size de yar etmem" cevabını verdiği iddia edildi.

Lojistik şirketinde çalışan Kemal A., ertesi gün Gaziantep'ten gelerek oğlu Emre Doğan A. (27), Akın A. (26) ve arkadaşları olan 3 kişiyle Burak Kayacan'ın evini bastı. Evi basan A. ailesi ve beraberindeki 3 kişi küfür ederken olayda tabanca da kullanıldı. Açılan ateş sonrası Burak, evinde bulunan av tüfeği ile karşılık verdi. Kavga bir anda silahlı çatışmaya dönüşürken Kemal A. bacağından, Burak Kayacan göğüs ve karnından, bacanağı Mahmut Demir ise (46) ayağından vuruldu. Ağır yaralanan Burak kanlar içerisinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar tarafından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelileri ise kaçtı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kayacan kurtarılamadı. Kayacan'ın bacanağı Mahmut Demir tedavi altına alındı.

Olaydan kısa süre sonra cinayet polisleri şüphelileri yakaladı

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlattı. Bölgedeki KGYS kameralarını inceleyen cinayet polisleri söz konusu şüphelilerin saklandığı adresleri tespit etti. Olaydan kısa bir süre sonra söz konusu 6 şüpheli de yakalandı.

Yaralı olarak kaçan Kemal A. yakalandıktan sonra özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kayacan ise Adana Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapıldıktan sonra Kabasakal mezarlığına defnedildi.

Burak'ı kuzeninin öldürdüğü öne sürüldü

Olay aynını anlatan Burak Kayacan'ın kayınvalidesi Fadime Yıldız (66), "Halasının arsasına ev yaptı. Aradan 1,5 yıl geçti, parasını vermeyip, oyaladılar. Ben de orta yolu bulmak için halası ile görüştüm. Telefonda bana, 'Gelsin, Kemal eniştesiyle konuşsun. Ölümüne susamış herhalde' dedi. Olay günü namaz kılmak için odaya gittim. Dışarı çıktığımda Kemal, kapıya tekme vurup içeri girdi. Etrafa baktığımda evi kuşattıklarını gördüm. Kemal bağırınca, Burak koşarak avluya geldi. Sonra silahlarla ateş etmeye başladılar. Emre'nin Burak'ı vurduğunu gördüm. Yeğeni de diğer damadımı ayağından vurmuş. Evde çocuklar da vardı, 'yatın, hepinizi öldürürüz' diye bağırdılar. Sonra da kaçtılar" dedi.

Gözyaşları içinde damadının kucağında öldüğünü anlattı

Damadı Burak'ın kucağında son nefesini verdiğini dile getiren Yıldız, "Avluya çıktığımda, Burak yere sırt üstü düşmüştü. 'Burak' diye seslenip, kucağıma aldım ancak ölmüştü. İyilik yaptı, karşılığında kötülük buldu. Allah onları bildiği gibi yapsın. Sabi çocuklarının vebalini nasıl çekecekler? Torunlarımı perişan ettiler, bizi yaktılar. Bir hayvanı vuramazsın, nasıl kıydınız ona. Bu yaz sıcağında bizi yaktılar" sözlerine yer verdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken Kemal A.'nın da hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden Burak Kayacan'ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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