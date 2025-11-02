Adana'da Deprem Davasında Müteahhide Rekor Ceza Verildi

Adana'da 6 Şubat depreminde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında, müteahhit Hasan Alpargün'e "62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası" verilmesinin ardından, depremde kardeşleri Bekir Coşkun, gelinleri Azize Coşkun ve yeğenleri Tahsin Can Coşkun'u kaybeden aile fertleri, kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

"Mukadderat" demişti, rekor ceza aldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ilkinde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasıyla 96 kişi yaşamını yitirmişti.

Depremden sonra binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu (TUS) Hasan Alpargün, deprem günü KKTC'ye kaçtıktan sonra yakalanarak Adana'ya getirildi. Gözaltına alındığında gazetecilerin "Yaptığınız binanın çökmesiyle ilgili ne diyeceksiniz" sorusuna ise "Mukadderat" yanıtını vermişti. 13 Şubat 2023'te tutuklanan Alpargün hakkında, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, cezayı hukuka aykırı bularak bozdu ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, istinafın bozma kararına rağmen aynı cezayı yeniden verdi.

Depremden 1 yıl önce anne babası adına hayır çeşmesine kendi ismini de yazdırmış

Depremde enkaz altında vefat eden Coşkun ailesinin ve kedisi "Tiny" için de kabir bulunurken, ayrıca Bekir Coşkun'un Hacıbeyli Kabristanı'nda ailesi adına depremden 1 yıl önce kendi ismini de anne babasının adını yazdırdığı bir hayır çeşmesi yaptırdığı ortaya çıktı.

"Bu karar, kimsenin hayatıyla üç kuruşa oynamasınlar diye"

Vefat eden Coşkun ailesinin eniştesi Mahmut Ayaz, "Bu karar çok güzel bir karar oldu. Bizim kayıplarımızı geri getirmez ama kimse üç kuruş için bir daha kötü şeylere imza atmaz. Bir nebze acımızı dindirdi ama asıl olan, bundan sonra müteahhitlerin üç kuruş için kimsenin hayatıyla oynamamasıdır "dedi.

"Kardeşim hayır çeşmesi yaptırmıştı, böyle olacağı bilinemezdi"

Bekir Coşkun'un kardeşi Vedat Coşkun da kararın adalet duygusunu güçlendirdiğini belirterek, "Mahkemenin verdiği karar bizim için sevindirici ama keşke bu olaylar hiç olmasaydı. Depremden bir yıl önce kardeşim kendi ismini yazdığı bir hayır çeşmesi yaptırmıştı. Böyle olacağı bilinemezdi zaten. Mahkeme süreci bizim için çok sıkıntılı geçti. Biz bir daha böyle şeyler yaşanmasını istemiyoruz" diye konuştu.

"İnsanı deprem değil, binalar öldürüyor"

Bekir Coşkun'un ağabeyi Sedat Coşkun ise kardeşi ve ailesinin duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, "Ağabeyim DSİ'de görevliydi, yer altı sularının tek kontrol mühendisiydi. Gelinimiz çok başarılı bir öğretmendi. Yeğenim Tahsin, depremden üç ay önce ziraat mühendisi olmuştu. Mesleğinin baharındaydı. Mesleğini hile ve hurda ile kazanan bir müteahhidin esiri oldular maalesef. Mahkeme sürecinde Türkiye'ye emsal olacak bir karar verdiler. Böyle hakimler var dedirttiler. Var olsunlar, sağ olsunlar. Bizim için bu ceza acımızı hafifletmez ama hem müteahhitlerin hem de denetimden sorumlu kamu görevlilerinin daha dikkatli olmalarını diliyoruz. İnsanı deprem öldürmüyor; insanı binalar öldürüyor. Buna mukadderat deyip geçemeyiz. Sanık, '98 depreminde yıkılmadı' diyor ama mahkeme dosyasında o yıl çatladığı ve sıva ile kapatıldığı tespit edildi. Bu göz göre göre gelen bir felaket. 5. katta oturuyorlardı, evi değiştirmek istiyorlardı. 'Uygun bir ev bulalım, emekli olunca bakarız' demişlerdi" dedi.

