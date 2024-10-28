Adana'da Deprem Anı Hastanede Panik Yarattı
Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme hastanede yakalanan vatandaşların panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Hastalar ve yakınları sarsıntı sırasında hastane bahçesine kaçmaya çalıştı.
Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam meydana gelen depreme hastanede yakalanan vatandaşların kaçışması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kozan ilçesinde dün akşam saat 20.07'de 5 şiddetinde deprem meydana geldi. Kentte birçok noktada sarsıntı hissedildi. Tedavi olmak için Kozan Devlet Hastanesi'ne gelen vatandaşlar depreme hastanede yakalandı. Depremin sarsıntısıyla birlikte panik olan hastalar kaçışmaya başlarken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan koridorlarda gezinen hastalar ve yakınları da sarsıntıyla birlikte kendilerini hastane bahçesine attı. - ADANA