Adana'da depoda kokmuş 25 kasa tavuk ele geçirildi

Adana'da ihbar üzerine bir depoya yapılan baskında ele geçirilen kokmuş 25 kasa tavuk imha edildi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalle sakinleri bir depodan kötü kokular geldiği yönünde İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, depoya zabıta ekipleriyle birlikte baskın yaptı. Ekipler içeri girdiğinde insan sağlığını tehdit eden akılalmaz bir manzarayla karşılaştı. Depodan 25 kasa dolusu kokmuş tavuk çıktı. Çevreye yayılan yoğun koku, deponun içinde saklanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Ekipler, hijyen dışı şartlarda istiflenmiş karkas tavukları çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için özel prosedürle imha etti.

Ruhsatsız çalışan depo süresiz olarak kapatılıp mühürlenirken, olayla ilgili 1 kişi hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi. - ADANA